Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki - Haberler

Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki

Sığacık esnafı, haksız rekabet nedeniyle Girlen mevkiine gece pazarı istemiyor

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Seferihisar ziyaretinde duyurduğu Sığacık Mahallesi Girlen mevkisine yapılması planlanan Millet Bahçesi proje alanına, Seferihisar Belediyesi tarafından yapılmak istenen gece pazarı Sığacık halkından ve esnaftan tepki gördü. Sığacık esnafı, Girlen mevkiinde yapılmak istenen gece pazarının haksız rekabete sebep olacağından duydukları endişeyi dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seferihisar ziyareti sırasında Sığacık Mahallesi Girlen mevkisine Millet Bahçesi yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Seferihisar Belediyesi ise Girlen mevkiine gece pazarı yapmak için harekete geçti. Bölgede iş makineleri yardımıyla beton döküldü, çalışma başlatıldı. Aynı zamanda Millet Bahçesi proje alanı olan bölgede başlatılan çalışma tartışmalara yol açtı.

Esnaftan tepki var: "Haksız rekabet oluşacak"

Öte yandan Sığacık Kaleiçi esnafı, Girlen bölgesine yapılmak istenen gece pazarına karşı çıkıyor. Esnaf, Sığacık Kaleiçi'ndeki giderlerinin fazla olduğunu belirterek, kurulacak gece pazarının haksız rekabete yol açacağını söyledi.

Sığacık Kaleiçi esnafı Tuba Kayıkçı, "Kaleiçi'ndeki esnafla ilgili bir sıkıntı oluşuyor. Oradaki rakamlar çok cüzi, buradaki kiralarımız, harcamalarımız, giderlerimiz çok farklı. Kale dışındaki gece pazarında kar marjı çok yüksek kalıyor, bizim Kaleiçi'nde giderlerimiz yüzünden kar marjımız çok azalıyor. Burada bir haksız rekabet var. Oradaki fiyatlandırma belediyenin oraya çalışma izni verirken ki durumları daha farklı değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.

"Burada gece pazarı formatına hitap edebilecek oldukça fazla dükkan var"

Sığacık'ta gece pazarının faydalı olmayacağını vurgulayan kafe işletmecisi Ecevit Gökçe Yurtkal, "Beş senedir burada hizmet veriyoruz biz. Aynı zamanda ruhsatlı hediyelik eşya dükkanıyız hediyelik eşya satıyoruz ve kafeyiz geldiğimizden beri bu gece pazarı meselesi var. Üç dört kere de yer değiştirdi. Şimdi de sanırım başka bir bölgeye yapılmak isteniyor. Bunu çok doğru bulmuyorum; çünkü burada gece pazarı formatına hitap edebilecek oldukça fazla dükkan var ve yüksek kiralar, yüksek vergiler ödüyorlar. Eşit derecede rekabet olacağını düşünmediğim için öyle bir sistemin burada faydalı olacağını düşünmüyorum" diyerek haksız rekabet oluşacağına da değindi.

Yurtkul, "Yeşil alana tabi ki ihtiyacımız var esasında. Yeşil alan olarak kısıtlı bir bölge. Doğru yapılırsa karşı değiliz. Millet Bahçesi yeşil olan olarak kalacaksa olabilir bir proje" diye konuştu.