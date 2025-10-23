Seferihisar'da Eşini Bıçakla Öldüren Sanık Hakkında Müfettiş Mütalaası

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe Keçkin'i bıçakla öldüren, kayınbiraderi ve kayınpederi ile olaya müdahalede bulunan 2 polisi yaralayan tutuklu sanık hakkında mütalaa açıklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alaattin Keçkin ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "2 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ile 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, Keçkin'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Olay

Seferihisar ilçesinde 3 Kasım 2023'te Alaattin Keçkin, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe Keçkin'i öldürmüş, kayınbiraderi ve kayınpederi ile olaya müdahale eden 2 polisi yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alaattin Keçkin hakkında "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.