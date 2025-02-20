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Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 35 Kurtarıldı, 35 Yakalandı

Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 35 Kurtarıldı, 35 Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, başka bir lastik bottaki 35 göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 16'sı çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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