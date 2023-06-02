Seferihisar'da Doğa İçin Gönüllü Temizlik Seferberliği

Seferihisar Belediyesi, Dünya Çevre Haftası’nda ilçedeki vatandaşları plajlarda çevre temizliğine davet etti. Temizlik seferberliği, 8 Haziran Perşembe günü İztur Sertur Plajı ve Büyük Akkum Plajı’nda yapılacak.

Seferihisar Belediyesi, Dünya Çevre Haftası'nda ilçedeki vatandaşları plajlarda çevre temizliğine davet etti. Temizlik seferberliği, 8 Haziran Perşembe günü İztur Sertur Plajı ve Büyük Akkum Plajı'nda yapılacak.

Seferihisar Belediyesi, 'Ellerimizi Kirletelim, Doğayı Değil' sloganıyla, gönüllü çevre temizliği etkinliği düzenleyecek. Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Cittaslow ve Royal Teos işbirliği ile düzenleyeceği etkinliğe, çevreye duyarlı tüm vatandaşlar davet edildi.

İztur Sertur Plajı ve Büyük Akkum Plajı'nda yaşama geçirilecek etkinlik, 8 Haziran Perşembe günü saat 10.30'da başlayacak. Belediye ayrıca, temizlik seferberliğine ortak olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlar için Kapalı Pazar Yeri'nden ücretsiz araç kaldıracak.