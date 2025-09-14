Haberler

Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, insansız hava aracı ile tespit edilen 32 düzensiz göçmeni ve bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) tarafından Ekmeksiz Koyu civarındaki kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ekipleri, 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
