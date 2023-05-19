Seferihisar'da 19 Mayıs coşkusu

Ulu Öder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs, 104. yılında tüm yurtta olduğu gibi Seferihisar'da da coşkuyla kutlandı.

Ulu Öder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs , 104. yılında tüm yurtta olduğu gibi Seferihisar 'da da coşkuyla kutlandı. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, gençlere seslenerek, "Biliyorum yükünüz ağır, ama geleceğiniz için, geleceğimiz için sizlere ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti sizin gençliğiniz ve cesaretinizle ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Seferihisar 'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 19 Mayıs programı, İzzet Gül Stadyumu'nda devam etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Gençlik ve Spor Müdürü Arzu Yıldırım'ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan program, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle devam etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk ve Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı ile bizi karanlığa, sömürüye, zorbalığa sürüklemek isteyenlere karşı çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini vermiştir. Mustafa Kemal, işte bu yüzden 19 Mayıs'ta 'Bütün ümidim gençlerdedir' diyerek, gencecik ülkemizi fikirlerine çok değer verdiği gençlere emanet etmiştir" dedi.

Başkan Yetişkin, konuşmasının devamında gençlere şu sözlerle seslendi:

"Türkiye Cumhuriyetimiz artık 100 yaşında bir çınar. Atatürk'ün ilkelerini, cumhuriyetimizin değerlerini her zaman hatırlayın ve hatırlatın. Biliyorum yükünüz ağır, ama geleceğiniz için, geleceğimiz için sizlere ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti sizin gençliğiniz ve cesaretinizle ilelebet yaşayacaktır."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Seferihisar Çarşı Merkezi'nde DJ Müslüm Ergün'ün performansı ile doruğa çıktı.