Seferihisar Belediyesi Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğü'nü Kuran İlk Belediyelerden Biridir

Seferihisar Belediyesi, Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğü'nü kuran ilk belediyelerden biri oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından, 9 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle", belediyelerde Afet İşleri Müdürlüğü kurulması zorunlu hale getirildi. Yönetmelik değişikliğinin ardından Seferihisar Belediye Meclisi'ne sunulan "Afet İşleri Müdürlüğü" kurulmasına ilişkin önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Yeni kurulan Afet İşleri Müdürlüğü'ne, 2019 yılından beri sivil savunma uzmanlığı görevini sürdüren Hakan Alten atandı.

AFETLERE HAZIRLIK YAPILACAK

Afet İşleri Müdürlüğü ile Seferihisar'ın, olası afetlerle mücadeleye eksiksiz bir şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Müdürlük çalışmalarıyla olası afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi, zarar azaltma çalışmalarının yapılması, afet ve acil durum hazırlıklarının yapılması planlanıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok afet tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu maalesef ki ülkemizin bir gerçeği. Afet ve acil durumlarla ilgili önceden hazırlıkların yapılması çok önemli. Biz de belediye olarak, Afet İşleri Müdürlüğü'müzü kurduk. Seferihisar'da, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon içinde yapılmasını hedefliyoruz" dedi.