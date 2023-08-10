Seferihisar Belediyesi Son Bir Yılda Yol Çalışmalarını Tamamladı

Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından son bir yılda 150 bin metrekare kilit parke taş yol yapımı, 10 bin metrekare parke taş onarımı ve 5 bin ton asfalt yol onarım çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca kaldırımlarda engelliler için düzenlemeler yapıldı. İlçe genelindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, sıkıntıların yaşandığı bölgelerdeki çalışmaların da hızlıca tamamlanması planlanıyor.

Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından son bir yılda 150 bin metrekare kilit parke taş yol yapımı, 10 bin metrekare parke taş onarımı ve 5 bin ton asfalt yol onarım çalışması gerçekleştirilirken; kaldırımlarda da engelliler için düzenlemeler yapıldı.

Seferihisar Belediyesi, son bir yılda 150 bin metrekare yeni serim parke taş yol yapımı, yolların onarımı için de 5 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Şehit General Temel Cingöz Caddesi'nde, peyzaj ve yol yenileme çalışmaları tamamlanırken, okul ve camilerde, boya ve tadilat işlemleri yapıldı.

120 cadde ve 2161 sokağı bulunan ilçe genelinde diğer kamu kurumları tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, sıkıntıların yaşandığı bölgelerdeki çalışmaların da hızlıca tamamlanması planlanıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçe genelinde belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, "İlçemizde yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle, çalışmalarımızda zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor. Belli bir planlama programı dahilinde ekiplerimiz hızlıca yaşanan sorunları çözüme kavuşturarak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için olağanüstü çaba sarf ediyor. Amacımız, Seferihisar'ımızı altyapısıyla, üstyapısıyla daha güzel günlere taşımak" diye konuştu.