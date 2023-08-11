Seferihisar'da arama kurtarma seferberliği

Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğünü ilk kuran belediyelerden biri olan Seferihisar Belediyesi, belediye bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibini de muhtemel afetler için hazırlıyor.

Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğünü ilk kuran belediyelerden biri olan Seferihisar Belediyesi, belediye bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibini de muhtemel afetler için hazırlıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından belediyelerde zorunlu hale getirilen Afet İşleri Müdürlüğünü ilk kuran belediyelerden Seferihisar Belediyesinde, afetlere yönelik çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede, belediye bünyesinde oluşturulacak 34 kişilik arama kurtarma ekibi için gerekli kıyafet ve ekipmanların dağıtımı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından yapıldı. Gönüllülerden oluşan ekip ilk olarak, Doğanbey ve Ürkmez şantiye alanlarında arama kurtarma tatbikatı yapacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, doğal afetlere hazırlıklı olmak için belediye olarak çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, "Bu çerçevede kurduğumuz Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde de, gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibimizi de oluşturduk. Her türlü teçhizatlarını temin ettik. 34 kişiyle başlıyoruz" dedi. - İZMİR