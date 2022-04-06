Seferihisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı'nda dayanışma seferberliği!

1000 aileye düzenli yardımda bulunan Seferihisar Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda hizmet vermeye başlayan Aşevi'nde her akşam bin kişilik yemek dağıtırken ilçede tespit edilen 250 hasta ve yaşlının da evlerine sıcak yemek götürüyor.

Başkan Yetişkin "Ramazan ayı dayanışmanın, ekmeği bölüşmenin ayı. Belediye Düğün Salonu'nda hizmet veren Aşevi'nde binlerce insanımızla Ramazan sofralarımızı paylaşıyor, iftar bereketini büyütüyoruz. İhtiyaç sahibi 250 ailemize de sıcak yemek dağıtımımız devam ediyor. Hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

Seferihisar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre 1 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek Aşevi'nde iftar ve yemek dağıtımı için hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden detaylı bilgi sahibi olabilir.

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