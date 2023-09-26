Seferihisar Belediyesi'nden Atık Getir, Kırtasiye Malzemesi Götür Kampanyası

Seferihisar Belediyesi'nin başlattığı, "Atığını Getir, Kırtasiye Malzemesini Götür" projesi kapsamında atık getiren vatandaşlar, kırtasiye malzemelerini Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in elinden aldılar.

Sıfır atık bilincini arttırmak amacıyla geri dönüşüm ürünlerini getirenlere, okul malzemesi armağan edeceğini duyuran Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

11-15 Eylül arasında gerçekleştirilen kampanyaya katılan Seferihisarlılar, birbirinden güzel kırtasiye malzemelerine sahip oldular.

Kampanya kapsamında 50 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, okul çantası, kalem kutusu, kurşun kalem ve defter, 25 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, kalem kutusu seti, 2 adet defter, 10 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere ise çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan edildi.

Kampanyaya katılan bazı vatandaşlara hediyelerini, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin takdim etti. Başkan Yetişkin, sıfır atık projesinin önemine dikkat çekerek, "Bu kampanyalarla, vatandaşlarımızda sıfır atık bilincini artırmayı hedefliyoruz" dedi.