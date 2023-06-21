Seferihisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı

Seferihisar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları Kurban Bayramı öncesinde de yalnız bırakmadı. Bayram öncesinde 81 eve temizlik, 54 kişiye evlerinde kuaförlük hizmeti sunan belediye, 15 gazi ve şehit yakınının da evini temizledi.

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 kişilik kadın temizlik ekibi ve 2 kuaför ile ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz hizmet veren Evde Sosyal Destek Birimi, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verdi. Ekipler, haziran ayı boyunca 81 haneye temizlik hizmeti verirken 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sundu. 15 gazi ve şehit yakınının ev temizliğini yapan belediye, ilçede hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesi olmayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Biz, bu toprakların insanıyız. O vatandaşlarımızın her biri bizim annemiz, babamız, ablamız, ağabeyimiz, kardeşimiz. Her birini, bu büyük ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Belediyeyi de bu anlayışla yönetiyoruz. Kimin bize ihtiyacı varsa sorgulamadan yanında oluyoruz. Bu konuda çalışanlarımız da çok hassas. Gittikleri hanelerde titizlikle çalışıyorlar, vatandaşlarımız onları evladı gibi görüyor. İşte biz, Seferihisar'da bu aile kültürünü, birliği ve beraberliği inşa ettik. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Biz, sadece bayramlarda ya da özel günlerde değil, her an Seferihisarlıların yanındayız."