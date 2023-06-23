Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışanlarıyla bayramlaştı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kurban Bayramı öncesindeki son iş gününde, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Yetişkin, " Seferihisar'daki emeğiniz büyük. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma töreninde; Başkan Yetişkin'in yanı sıra CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan, Yelda Celiloğlu ve Nuriye Hepterlikçi, CHP Meclis Üyeleri Reşat Gültekin, Sefer Topçu, Hüseyin Kocaer ve çok sayıda belediye personeli hazır bulundu.

Başkan Yetişkin ve Başkan Yardımcıları, Ulaşım Müdürlüğü garajı, Ürkmez Hizmet Noktası ile Doğanbey'de bulunan kademeyi ziyaret ederek, çalışanlarla bayramlaştı.

Yaz sezonunun yoğun geçeceğine dikkat çekerek 9 günlük bayram tatilinin çalışanlara iyi geleceğini vurgulayan Başkan Yetişkin, şunları söyledi:

"Hepiniz çok çalıştınız ve yoruldunuz şimdi dinlenme zamanı. Bu tatili iyi değerlendirerek yaz sezonuna daha güçlü gireceğiz. Belediyemizin çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz çok büyük bir aileyiz. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte, Seferihisar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."