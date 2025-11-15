Haberler

Seferihisar Açıklarında 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botun arızası sonucu sürüklenen 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların da yer aldığı grup, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botun arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi de kara üzerinde tespit edilen 2'si çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

