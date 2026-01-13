Haberler

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen lastik bottaki göçmenleri durdurdu ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

