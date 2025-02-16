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Seferihisar Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Seferihisar Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 11'i çocuk 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 11'i çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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