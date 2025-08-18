Seferihisar Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Seferihisar Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

