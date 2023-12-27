Şef Mehmet Demir, Uzak Doğu mutfağını Diyarbakırlılarla buluşturuyor

Uzak Doğu mutfağını Diyarbakırlılarla buluşturan şef Mehmet Demir, hazırladığı suşide kentin tescilli Karacadağ pirincini tercih ediyor.

Diyarbakır'da çocuk yaşlarda mutfakla tanışan, 23 yıldır lüks otel ve restoranlarda şef olarak çalışan Demir, yıllarını verdiği bu mesleği 5 yıldan bu yana kentte şef olarak sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesindeki restoranında farklı ülkelere ait lezzetlerin yanı sıra vegan yemekler ve farklı çeşitlerde hazırladığı suşiyi müşterilerine sunan Demir, bu lezzetlerde Diyarbakır'ın tanıtımına da katkıda bulunmak için kentin tescilli ürünlerini kullanmaya karar verdi.

Şef Demir, Uzak Doğu mutfağının ünlü yemeği suşiyi kentin coğrafi işaretli ürünü Karacadağ pirinci ile hazırlıyor.

Demir, AA muhabirine, tatil beldelerinde çalışırken Uzak Doğu mutfağıyla tanıştığını belirtti.

Gastronomi alanında çok iyi olan Diyarbakır'ın çok sayıda tescilli ürünü olduğunu dile getiren Demir, bu ürünleri Uzak Doğu mutfağıyla buluşturmak istediğini söyledi.

Amacının Diyarbakır'ı ve tescilli ürünlerini tanıtmak olduğunu anlatan Demir, "Gelişmekte olan Diyarbakır gastronomisine daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye konuşurken coğrafi işaretli Karacadağ pirincimizi Türkiye'nin iç pazarı ve dünyaya tanıtmak için bir çalışma başlattım. Akabinde Karacadağ pirincini suşi ile buluşturmaya karar verdik." dedi.

"Bu yüksek mineralli pirinç, ithal edilen pirinçlerden çok daha iyi"

Yüksek mineralli olması, şeker ve glüten oranının az olması dolayısıyla suşiye en uygun pirincin tescilli Karacadağ pirinci olduğunu ifade eden Demir, bunun denemelerini yaptıklarını anlattı.

Demir, "Uzak Doğu ve Asya mutfaklarında hazırlanan suşiye Türkiye'de en uygun olan pirinç Karacadağ pirincidir. Birçok deneme yaptıktan sonra ithal edilen suşi pirincinden çok daha iyi bir sonuç aldım. Bu yüksek mineralli pirincin ithal edilen pirinçlerden de çok daha iyi olduğunu iddia ediyorum ve bütün ticari alanlarda bunu kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinin bu pirinçle hazırladıkları suşiyi beğeneceğine emin olduğunu belirten Demir, yaklaşık 40 çeşit suşi hazırladığını, Diyarbakır'ın tescilli ürünlerini kullanarak bu lezzetlerin sayısını 100'e çıkarmayı planladığını kaydetti.

Bundan sonraki Diyarbakır'ın diğer ürünlerini de suşi yaparken kullanacağını ifade eden Demir, "Yoğunluk Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinde olacak. Örneğin örgü peynir, lavaş peyniri, Diyarbakır ayvası, Eğil bademi gibi kente özgü birçok ürünü de kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.