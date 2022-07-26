Şef Aşçılar Derneği Başkanı Sap, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

Şef Aşçılar Derneği Başkanı Avni Sap, Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Sap, Türk mutfak kültürünü araştırmak, unutulan Türk yemeklerini gün yüzüne çıkarmak ve camiaya yeni şefler kazandırmak amacıyla Pazaryeri ilçesinde düzenlemeyi planladıkları etkinlik için incelemelerde bulundu.

Başkan Tekin, Şef Aşçılar Dernek Başkanı Sap ve Başkan Yardımcısı Reyhan Çimen'le "5 Eylül Pazaryeri'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu" kapsamında organize edilmesi planlanan şenliklerde ilçenin geçmişten geleceğe yemek kültürünü tanıtmak ve ülke çapında coğrafi işaretli ürünleri kapsayan bir yarışma düzenlemek için fikir alışverişinde bulundular.

Sap, yaptığı açıklamada, gastronominin insanları yeme-içme kültürüyle bir araya getirerek ülkeler arası kültür birleşimlerini artıran bir alan olduğunu söyledi.

Gastronomi alanında kendi yeteneklerini tanıtacak olanların o ülkenin esnafları, sanatkarları ve işletmeleri olacağını belirten Sap, şunları kaydetti:

"Tabi bunları yaparken de bir marka haline gelmek ve tarladan sofraya gelinceye kadarki serüveni insanlarla paylaşmak, hijyen kurallarını ön plana çıkararak dünya markası olabilmek ve dünya markası olabilmenin yanında da ülkelere insanların bakış açısıyla, ziyaretleriyle, turizmiyle onları yönlendirebilmek çok önemli. Bu tür bir çalışma, Pazaryeri ilçesinin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır."