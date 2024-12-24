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Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Ailelerin Umut Arayışı

Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Ailelerin Umut Arayışı
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Gaziantep'teki Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği, Suriye'de kaybolan yakınlarını bulmak isteyen 4 binden fazla ailenin başvurularını kabul ediyor. Dernek, çeşitli çalışmalarla ailelerin yakınlarının izini sürmesine yardımcı oluyor.

Gaziantep'te kurulu Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneğine 2017 yılından bu yana Suriye'de Esed rejiminin kaçırdığı veya tutukladığı yakınlarına kavuşmak isteyen 4 binden fazla aile başvuru yaptı.

Suriye'nin farklı kentlerinde yakınları tutuklanan veya kaçırılan aileler, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yakınlarının bulunması için Gaziantep'teki Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneğine de başvuruyor.

Dernekte yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'deki hapishanelerden çıkan kişilerle görüntülü görüştürülen aileler, yakınlarının izini sürmeye çalışıyor.

Casusluk suçlamasıyla 1995'te tutuklanan ve 21 yıl kaldığı Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören, Gaziantep'teki Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneğinin kurucularından olan Riyad Avlar, cezaevinde tanıştığı mahkumlardan aldığı bilgileri tutmak için 2017'de veri tabanı oluşturdu.

Yakınlarını arayan ailelerin de kaydedildiği veri tabanında daha önce tutuklu olarak cezaevinde kalmış kişilerden elde edilen bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor. Bugüne kadar 4 binden fazla ailenin başvurduğu dernek aracılığıyla Suriyeli ailelere yakınlarının bulunması için yardımcı olunuyor.

"Maalesef birçok aileye üzücü haber verdim"

Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği kurucularından Riyad Avlar, AA muhabirine, Suriye'deki hapishanelerde kalanlara ilişkin dernekte 2017'de iki veri tabanı oluşturduklarını, cezaevlerindekilerin aileleriyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Suriye'de hapishaneden çıkan kişilerle aileleri cep telefonuyla görüntülü görüştürdüklerini anlatan Avlar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de aileler bize başvurmaya başladı ve 4 binden fazla başvuru var. Biz bu veri tabanlarındaki konuları inceliyoruz. Aileye 'sizin oğlunuzu bulduk ama öldü' demiyoruz. Olaya şahit kişiyi aileyle görüştürüyoruz. Maalesef birçok aileye üzücü haber verdim."

"Oğlum doğum gününde tutuklandı"

Suriyeli 58 yaşındaki Fatma el-Hariri, rejim karşıtı Suhayb (34) ve Mehmet İkbal (32) isimli iki çocuğunun kayıp olduğunu belirtti.

Çocuklarından şu ana kadar haber alamadıklarını dile getiren Hariri, birçok akrabasının da kayıp olduğunu anlattı.

Hariri, oğlu Suhayb ile en son 22 Kasım 2012'de telefon görüşmesi yaptığını, iki gün sonra da tutuklandığını aktararak, "Ben halen umudumu koruyorum, ilgili makamların hızlıca harekete geçmelerini rica ediyorum." dedi.

"Her kayıp Suriyelinin yakınlarının yaşadığı sevinci yaşadık"

Ruveyda Recep Aha ise rejim karşıtı kardeşi Muhammed Hamza'dan 10 yıldır haber alamadığını ifade etti.

Aha, "Kardeşim 2008'de tutuklandı ve 2014'e kadar görüşüne gidiyorduk. Daha sonra haber alamadık. Kardeşim bekar ve 4. sınıf üniversite öğrencisiydi. Kardeşim Sednaya Hapishanesi'nde kalıyordu." diye konuştu.

Esed rejiminin düşme haberini aldıklarında dünyaya yeni gelmiş gibi umutlarının yeşerdiğini dile getiren Aha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle yeniden doğmuş gibi hissettik, tükenmiş umutlarımız yeniden yeşerdi. Esed rejiminin düştüğü saatlerde yaşadığımız sevinci kelimelerle anlatamayız. Kardeşimden haber alamadık ancak her kayıp Suriyelinin yakınlarının yaşadığı sevinci yaşadık. Bu sevincimiz, Sednaya Hapishanesi kapılarının açılmasıyla daha da büyümüştü. Suriye'de halen gizli hapishanelerin olduğu söyleniyor, umutlarımız halen var. Ölenler arasında olduğuna dair bir veri olmadığı için umutlarımızı korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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