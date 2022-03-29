Sedef'i öldüren eşine bir 'tahrik indirimi' daha

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) verilen hapis cezasında ikinci kez tahrik indirimi uygulandı. Mahkeme, daha önce 24 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun bu cezasını Yargıtay'ın kararına uyarak 22 yıla düşürdü. Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülendar Kan, adalet arayışlarının süreceğini söyledi.

Menteşe'de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işine son verilen Lütfü Safa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef'i Muğla- Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde 48 NR 960 plakalı otomobilde Okan Duran (33) ve Abdullah Tekin ile gördü. Otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfü Safa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu'nun geldiğini fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan Duran koşarak kaçtı. Lütfü Safa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, yaşamlarını yitirdi. Polise teslim olan Lütfü Safa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan da "Çok üzgünüm. Diyecek hiçbir şeyim yok. Yargıtay'ın bozma kararına ve yerel mahkemenin buna uyarak indirim yapmasını şaşkınlık ve hayretle izliyorum. Adalet arayışım devam edecek. Asla bitmeyecek. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bu neyin indirimi? 26 yaşına kadar büyüttüğüm tek evladımı kaybetmişim" ifadelerini kullandı.