Haberler

Sedef Güler Davasında 2 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Sedef Güler Davasında 2 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler'in ölümüyle ilgili davada, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Maktulün ailesi duruşmada, adalet arayışlerini ve sanıkların suçlarının cezalandırılması için çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler'in halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör katıldı. Maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler, taraf avukatları ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen anne Gülizar Sezer, "Ölen kızımın tırnaklarında biri erkek, biri kadına ait 2 DNA bulundu ama kim oldukları tespit edilmedi. Tespit edilsin istiyorum. Bana kızımın cep telefonunun imha edildiği söylendi ama Fırat Baykara polislere yerini gösterdiğini söyledi. Ancak hala bulamadılar, bulunsun istiyorum." dedi.

Sanık Fırat Baykara da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sedef Güler'i de ailesini de tanımadığını savunan Baykara, cinayetle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Sanık Yavuz Güngör de 17 sene cezaevinde yattığını, Sedef Güler'in eceli geldiği için öldüğü ifade ederek, "Ben suçlanma korkusuyla denize attım, hatam budur, başka bir suçum yoktur." diye konuştu.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

KADEM'den açıklama

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatı Sinem Ermiş, sanıklar hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz KADEM olarak bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak ve adaletin yerini bulması için buradayız. Bu ülkedeki hiçbir kadın güvende hissetme hakkından yoksun bırakılamaz. Kadınların yaşama hakkını savunmak sadece hukukçuların değil, her birey ve her kurumun ortak sorumluluğudur. Biz bu sorumluğu üstleniyor ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Adalet istiyoruz. Sedef güler için adalet, tüm kadınlar için adalet."

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Gülcemal Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağının bulunduğu mevkideki incelemede, elleri koli bandıyla ayakları ise zincirle bağlanan maktulün cesedinin sarıldığı halının çuval ve perde parçalarıyla çevrildiği belirtiliyor.

Maktulden alınan parmak iziyle cesedin Sinem Güler'e ait olduğu kaydedilen iddianamede, cesedin sarılı olduğu halının sahibinin ise etiketteki yıkama fabrikası aracılığıyla Z.E'ye ait olduğunun anlaşıldığı, emlak işiyle uğraşan bu kişinin de halının bulunduğu daireyi sanık Fırat Baykara'ya kiraladığı anlatılıyor.

İddianamede, dairenin sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tarafından kullanıldığı ifade edilerek, incelenen kamera görüntülerinden Güngör'ün 4 Temmuz 2024'te siteye girdiği, ardından Onur Özbey'in Güler'i adrese getirdiği, maktulle buradakiler arasında tartışma yaşandığı, 5 Temmuz'da Yavuz Güngör'ün Sedef Güler'le siteden ayrılıp Fırat Baykara'nın evine gittikleri ve bir süre sonra Baykara'nın da eve geldiği kaydediliyor.

Sanıkların tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Güler'i öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları aktarılan iddianamede, sanıkların 6 Temmuz 2024'te tekrar buluştukları, cesedi Mimar Sinan Köprüsü'nün bulunduğu yere atmaya karar verdikleri, cesedi koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları belirtiliyor.

Firari olarak aranan sanık Yavuz Güngör'ün, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği bildirilen iddianamede, ancak Güngör'ün daha sonra ülkeye iadesinin sağlandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.