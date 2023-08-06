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Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Sedef Adası açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.

Sedef Adası açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sedef Adası açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Pendik Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Sedef Adası Pendik Güncel Haberler

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