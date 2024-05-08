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Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı Architizer A+ Awards finalinde ödül almak için oy bekliyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı'nın Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy verme çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın mimarlık ödüllerinden "Architizer A+ Awards" finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy verme çağrısında bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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