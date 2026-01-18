Haberler

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kenti aşiretler tarafından YPG/SDG'den kurtarıldı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler, YPG/SDG terör örgütünü bölgeden temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Geri çekilme sırasında YPG/SDG bazı karargahları ateşe verdi.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler, bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG mensupları Şeddadi'de yaşanan panik ve çözülme ortamında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe vererek bölgeden çekildi. Geri çekilme sırasında ilçede kısa süreli kaos yaşandığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinin, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçtiğini, YPG/SDG unsurlarının çekilme esnasında bazı yapıları ateşe verdiğini aktardı.

Haberde, YPG/SDG saflarındaki çözülmenin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka ilinde yaşanan gelişmelerle birlikte hız kazandığına dikkat çekildi.

Suriye ordusunun daha önce Fırat'ın batısında bulunan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nı kontrol altına aldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin de bölgede konuşlanmaya başladığı ifade edildi.

