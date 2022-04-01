Sedat Peker Suç Örgütü Davasında 2 sanık tahliye oldu

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan heyet, 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıklar beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etti. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, gelecek celse müvekkilini savunabilmek için 2 saatlik süre istedi.

2 SANIK TAHLİYE OLDU

İDDİANAMEDEN

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel