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Sedat Peker neden sustu?

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Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'deki kirli ilişkiler ağına yönelik paylaşımlarda bulunan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker, 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren ise tamamen sustu.

Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'deki kirli ilişkiler ağına yönelik paylaşımlarda bulunan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker, 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren ise tamamen sustu. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı bırakan Peker, bir nevi dijital tecrit altında. Peki bunun altında neler yatıyor?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Sedat Peker Türkiye Eylül Güncel Haberler

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