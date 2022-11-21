Sedat Peker neden sustu?
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Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'deki kirli ilişkiler ağına yönelik paylaşımlarda bulunan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker, 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren ise tamamen sustu.
Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'deki kirli ilişkiler ağına yönelik paylaşımlarda bulunan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker, 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren ise tamamen sustu. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı bırakan Peker, bir nevi dijital tecrit altında. Peki bunun altında neler yatıyor?
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel