SEDAŞ Gönüllüleri Sakarya'da Çevre Temizliği İçin Buluştu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) gönüllüleri, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki piknik alanında bir araya geldi. SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan gönüllüler, etkinlik boyunca bölgeyi yüzlerce kilo çöp ve atıktan kurtardı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) gönüllüleri, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki piknik alanında bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi SEDAŞ, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için "temiz çevre hayattır" mottosuyla bu yıl da sahadaydı.

Çocukların geleceği için çevreyi temiz tutmak, aynı dünyayı paylaşan canlılar konusunda duyarlılık göstermek için Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık yaratmayı hedefleyen SEDAŞ gönüllüleri, Arifiye Gölbaşı piknik alanında bir araya geldi.

Piknik alanında buluşan katılımcılar, açık havada hijyen koşullarına uygun şekilde göl kenarına ve ağaçlık alanların arasına atılmış çöp ve plastik maddeleri topladı.

SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan gönüllüler, etkinlik boyunca bölgeyi yüzlerce kilo çöp ve atıktan kurtardı.

SEDAŞ'lı aileler tarafından, "Temiz Çevre Temiz Hayat Demektir", "İzmarit Deyip Geçme", "Ben Yere Çöp Atmıyorum", "Temiz Bir Çevre için Elele" ve "Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür" gibi pankartlarla çevre temizliğine dikkati çeken mesajlar verildi.