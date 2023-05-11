Securitas'ın üç kırmızı noktası 50 yaşında

Securitas, logosunda yer alan ve ikonik hale gelen üç kırmızı noktanın tescilinin 50. yılını kutluyor.

Securitas açıklamasına göre, güvenlik çözümleri sunan Securitas'ın logosunda yer alan noktalar markanın vazgeçilmez üç değeri olan "dürüst, dikkatli ve yardımsever"i temsil ediyor.

Adını Roma mitolojisindeki "güvenlik tanrıçasından" alan Securitas ikonik logosunu, üç kırmızı nokta ve altındaki "Securitas" ismiyle birlikte, 11 Mayıs 1973'te İsveç Patent ve Tescil Ofisi'nde tescil ettirdi.

Böylece Securitas, logo üzerindeki mülkiyetini teyit ettirmiş oldu. Üç nokta kullanma fikri ise uluslararası yardım sinyali SOS'teki mors kodundaki "S" harfinden doğdu.

Logonun arkasındaki sanatçı: Karl Erik Ekeroth

Açıklamaya göre, logo, İsveç'in sanat, zanaat ve tasarım alanında uzmanlaşmış en büyük üniversitesi olan Konstfack'ta sanat tarihi, yazı ve resim eğitimi almış İsveçli sanatçı Karl Erik Ekeroth (1931-2019) tarafından tasarlandı.

Logo tiplerinde küçük harf kullanımı 70'lerde modaydı, bu nedenle Ekeroth orijinal eskizlerinde şirket adı için sadece küçük harfler kullandı. Ancak Securitas'ın o dönemki Üst Yöneticisi (CEO) Erik Philip-Sörensen büyük harfleri tercih etti ve Ekeroth da bunu gönülsüzce kabul etti.

Ancak sessiz, sanatsal bir protesto olarak logoya küçük bir "u" harfi sıkıştırmayı başardı. 2021'deki marka güncellemesinden sonra sadece "S" büyük harf olarak kaldı ve sonraki harfler küçük harfle yazıldı, bir bakıma Ekeroth'un sanatsal anlatımı korundu.

Dünyanın dört bir yanında 45 ülkede, 350 binden fazla çalışan ve milyonlarca insan, her gün üç kırmızı nokta ile karşılaşıyor. Sadece Securitas ofislerinin dışında değil, aynı zamanda müşterilerin iş yerlerinde, araçlarda ve üniformalarda da görebiliyorlar ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarına ve müşterilerine büyük bir değer katıyor. Dünya 50 yıl içinde büyük ölçüde değişti ancak Securitas dünyanın daha güvenli hale gelmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

-"Üç kırmızı nokta, tescilden bu yana neredeyse hiç dokunulmadan kaldı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Securitas Marka ve Stratejik Pazarlama Başkan Yardımcısı Mauro Silva, şu ifadeleri kullandı:

"Securitas'ın görsel kimliği iki büyük revizyon gördü ancak üç kırmızı nokta, tescilden bu yana neredeyse hiç dokunulmadan kaldı. 3 nokta dürüst, dikkatli ve yardımsever değerlerimizi temsil ediyor. En güçlü marka, varlığımız ve benzersiz kimliğimizdir. Şubat ayında Securitas dünyanın en değerli 8. İsveç markası seçildi, bu da her ne olursa olsun mirasımıza sadık kalmanın önemini gösteriyor."

Securitas Grup İletişim ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Kıdemli Başkan Yardımcısı Helena Andreas da üç noktanın değerlerinin değişmez bir kalıntısı olduğunu aktardı.

Andreas, "Her gün, işimizin kültürünü şekillendiriyoruz, bu da müşterilerimize, meslektaşlarımıza ve topluluklarımıza değer sağlayarak uzun vadeli başarı yaratmamıza yardımcı oluyor. Securitas'ı bugün dünyanın önde gelen güvenlik çözümleri ortağı haline getiren şey, yıllar boyu süren bu bağlılıktır." değerlendirmesinde bulundu.