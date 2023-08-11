Securitas Alarm, evlerin güvenliğini artırmak için ipuçları paylaştı

Securitas Alarm, evlerin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler ve ipuçları paylaştı. Ev sahiplerine, değerli eşyaların envanterinin oluşturulması, yangına dayanıklı kasa kullanımı, pencerelerin ve kapının güvenli bir şekilde kilitlenmesi gibi önerilerde bulunuldu. Ayrıca, kaçış planı oluşturulması, mum kullanımından kaçınılması ve mutfağın güvenliğinin kontrol edilmesi gibi konular da vurgulandı. Securitas, elektrik kontağından kaynaklanabilecek yangınları önlemek için üçlü priz kullanımından kaçınılması ve yangın söndürücü bulundurulması gerektiğini belirtti. Haberde ayrıca, Securitas Güvenlik Alarm Sistemi'nin evlerdeki güvenlik ihtiyaçlarına yönelik alarm sistemleri ve 7/24 hizmet veren Alarm İzleme Hizmeti ile güvenliği artırdığı ifade edildi.

Securitas Alarm, oda bazında evleri daha güvenli hale getirecek ipuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, evler insanların en güvenli ve huzurlu hissettiği yerler ancak gerekli önlemlerin alınmadığı ve kontrollerin yapılmadığı zamanlarda bazı istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor.

Açıklamada, değerli eşyaları içeren kapsamlı bir envanter oluşturulması gerektiği belirtildi.

Yangınlarda değerli belge ve sertifikaların kaybolmaması için yangına dayanıklı kasada muhafaza edilmesi gerektiği önerilirken özellikle evlerin tüm pencerelerinin ve dış kapının kolayca açılıp güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olunmasına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Banyo musluklarını sızıntı veya damlama açısından kontrol edin. Kirli suyun tamamen boşaldığından ve temiz suyla yeniden doğru şekilde doldurduğundan emin olmak için klozetinizi test edin." değerlendirmesine yer verildi.

Yangın durumunda yatak odasından çıkılmasını sağlayacak bir kaçış planı oluşturulmasını öneren Securitas, karşılaşabilecek diğer acil durumların ele alınmasının önemine dikkati çekti.

Ayrıca, rahatlatıcı etkisi oldukça cezbedici olsa da her an uykuya dalma riski taşıdığından yatak odalarında mum kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Mutfağınızda bulunan her cihaz hasar, yanlış kurulum veya eskime nedeniyle olası güvenlik tehlikelerine neden olabilir. Güvende kalmak için mutfağınızda kullandığınız her cihazın sağlıklı bir biçimde çalışıp çalışmadığını test edin." denilen açıklamada şunların altı çizildi:

"Yemek hazırlarken sıkça kullanılan davlumbazın ve fanın mutfağı tamamen havalandırıp havalandırmadığı gözlemlenmeli. İlgili cihazların üzerlerinde yağ tabakası birikmediğinden emin olunması ve havalandırma deliklerinin silinmesini önemli. Kireç artığı nedeniyle olası tıkanmaları önlemek adına musluğun su filtresinin zaman zaman kontrol edilmesine ve tıkalı olmadığından emin olunmasına dikkat edilmeli."

Açıklamada, Securitas, ısınma ve kısa devre nedeniyle elektrik kontağından çıkabilecek olası yangınların önüne geçmek için aynı prize birçok üçlü priz takarak 4 -5 tane elektrikli aleti birden çalıştırmaktan kaçınılması ve mümkünse topraklı prizler kullanılmasının tercih edilmesi konusunda ev sahiplerini uyardı.

Pişirme ekipmanları ve elektrik kontağı kaynaklı yangınları önlemek için bir yangın söndürücü satın alarak kolay ulaşılabilir bir noktada bulundurulması ve evdeki herkesin yangın söndürücüyü nasıl kullanması gerektiğini öğrenilmesi önerildi.

Ev güvenliğini sağlamanın en iyi yolunun profesyonel destek almak ve alarm sistemlerinden yararlanmak olduğunun ifade edildiği açıklamada Securitas Güvenlik Alarm Sistemi'nin evlerde meydana gelebilecek hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını, acil sağlık ve panik durumları dahil tüm iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarına karşı, en son teknolojik yenilikleri kullanarak geliştirdiği alarm sistemleri ve 7/24 hizmet veren Alarm İzleme Hizmeti sayesinde oluşabilecek alarma karşı 8 saniye müdahale süresi ile güvenliği artıracağı hatırlatıldı.