Securitas Alarm, ev güvenliği hataları konusunda uyarıyor

Securitas Alarm, ev güvenliği hataları ve yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Bahçe düzenlemesi, pencerelerin görünürlüğü, kapı kilitleme gibi önemli noktalara dikkat çeken şirket, ev güvenliğini artırmak için alınması gereken önlemleri paylaşıyor.

Securitas Alarm, vatandaşları ev güvenliğine ilişkin yapılması gerekenler konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas Alarm, güvenliğin tüm olağan unsurlarına dikkat edilirse evlerde daha güvenli ve huzurlu hissedileceğine dikkati çekiyor.

En çok tekrarlanan ev güvenliği hataları ile ilgili bilgileri vatandaşlar için paylaşan şirket, en çok tekrarlanan ev güvenliği hatalarını şöyle sıralıyor:

"Bahçenizdeki çalıların ve/veya ağaçların pencerelerinizi kapatmasına izin vermeniz, davetsiz misafirlerin kendilerini gizlemeleri için uygun ortama sahip olmalarına fırsat verebilir. Bu nedenle peyzaj konusundaki tercihlerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Dış mekan bitkilerinizi düzenli aralıklarla kısaltmanız, evinizi kötü niyetli kişiler açısından daha az davetkar kılacaktır.

Suçlular, giriş yapmaya çalışmadan önce genellikle bir konutu birden fazla kez ziyaret ederek bilgi toplarlar. Panjurlarınız veya perdeleriz açıkken dizüstü bilgisayar, mücevher veya tablet benzeri değerli eşyalarınızı veya paranızı dışarıdan kolayca görünecek biçimde açıkta bırakmayın. Hırsızları cesaretlendirmemek adına panjurlarınızı ve perdelerinizi kapalı tutmaya dikkat edin. Paranızı ve pahalı eşyalarınızı kat pencerelerinden görünmemeleri için uygun noktalarda muhafaza etmeye özen gösterin.

Hırsızların sadece geceleri ortaya çıkacağı yanılgısıyla gündüzleri kapınızı kilitlemeden evden ayrılmaktan kaçının. Bina sakinlerinin okulda veya işte olduğunu varsaydıklarından evleri yalnızca gündüzleri hedef alan birçok hırsızın olduğu biliniyor. Bu nedenle günün hangi saati olursa olsun dışarıya çıkmadan önce dış kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin. ?

Birçok kullanıcı, bir alarm sistemine sahip olduktan sonra hiçbir şey yapmadan güvende olacağına inanır. ?Bir ev güvenlik sistemi edinmek, suçluları yaşam alanından uzak tutmanın harika bir yolu olsa da sadece düzgün işleyen yani devrede olan bir alarm sisteminin izinsiz girişleri engelleyebileceği unutulmamalıdır. Kısa süreli bir market alışverişi veya yan komşu ziyareti için de olsa alarm sistemini kurmadan evinizden ayrılmanız, istenmeyen tatsız sürprizlerle karşılaşmanıza zemin hazırlayabilir. Evinizi güvende tutabilmek için dışarıya çıkmadan önce mutlaka sistemi aktif hale getirdiğinizden emin olun.

Sosyal medya paylaşımlarımızın niteliği, güvenliğimizle doğrudan bağlantılı olabilir. Tatildeyken veya dostlarınızla dışarıda kutlama yaparken eş zamanlı olarak yaptığınız paylaşımlar, ne kadar eğlendiğinizin yanı sıra kötü niyetli kişiler açısından evinizin bir süre boş kalacağının da habercisidir. Mümkün olduğunda seyahatiniz veya sosyal aktiviteniz bittiğinde fotoğraflarınızı yayınlamanız, alan güvenliğini koruyabilmeniz açısından her zaman daha doğru bir tercih olacaktır. Eve geri dönene kadar güzel anlarınıza dair bilgileri gizli tutun ve dönüş yaptıktan sonra resimlerinizi çevrim içi olarak yayınlayın.

Dizüstü bilgisayar, televizyon, ses sistemi veya tablet gibi pahalı eşyaların ambalajlarını çöp kutunuzun yanına koyarsanız bu eşyaları yeni satın aldığınızı doğrudan hırsızlara bildirmiş olursunuz. Dikkat çekmemek için pahalı eşyalara ait ambalajları, çöp kutusunun içine veya geri dönüşüm kutusuna sığacak şekilde kestikten sonra atmaya özen gösterin.

Evde değilken hırsızlığı önlemek adına içerideki bir ışığı açık bırakanlarımızın sayısı oldukça fazla olsa da bu basit önlemi almaktan kaçınanlarımız, davetsiz misafirlerin karanlıktan faydalanarak kolayca suç işlemelerine yardımcı olduğunun farkında değil. Oysa ki evinizin çevresine kapı girişi, bahçe ve garaj girişi de dahil olmakla birlikte dış mekanda harekete duyarlı ışıklar kullanarak, potansiyel bir suçlunun mülkünüze girmesini engelleyebilirsiniz.

Davetsiz misafirlerin, bir evin boş olduğunu öğrenmelerinin en yaygın yollarından biri de bir süredir alınmayan postaların varlığıdır. Kısa süreli bir kontrol sonucunda postanızın birkaç gündür alınmadığını fark etmeleri sonucunda eylemlerini planlama yoluna gidebilirler. Bir süreliğine evinizde olamayacaksanız, kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına, posta hizmetinizi geçici olarak askıya alabilir veya siz yokken güvenilir bir komşunuzdan gelen postalarınızı sizin için almasını isteyebilirsiniz."

Açıklamada, her gün birçok kişinin söz konusu güvenlik hatalarını yaparak farkında olmadan yaşam alanlarını riskli hale getirmeye devam ettiği belirtilerek, "Neyse ki güvenlik konusunda her zaman dikkatli davranarak evinizi kolayca güvende tutabilir veya daha profesyonel bir koruma için size en uygun alarm sistemini birlikte belirleyebileceğiniz Securitas Alarm müşteri hizmetlerimizi arayarak müşteri temsilcileri ile görüşebilirsiniz." denildi.