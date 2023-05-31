Seçmenler Erdoğan'ın zaferinin ardından bölündü
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından değişim isteyen seçmen Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle hayal kırıklığı yaşarken Erdoğan destekçileri, 20 yıllık iktidarını üçüncü on yıla taşıyan Cumhurbaşkanı'nın zaferini kutladı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından değişim isteyen seçmen Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle hayal kırıklığı yaşarken Erdoğan destekçileri, 20 yıllık iktidarını üçüncü on yıla taşıyan Cumhurbaşkanı'nın zaferini kutladı
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel