Seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Katılma Kararı Alan Sol Parti: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek Vererek Tüm Muhalefet Güçleriyle Birlikte...

SOL Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile katılma kararı aldı. SOL Parti, “SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı altında, tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katılacaktır. Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

SOL Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile katılma kararı aldı. SOL Parti, "SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı altında, tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katılacaktır. Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik; Sosyalist Güç Birliği ile Emek ve Özgürlük İttifakı arasındaki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığını ve seçimlere Sosyalist Güç Birliği adı altında girileceğini açıkladı.

SOLParti'den bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI ALTINDA, KENDİ ADI VE AMBLEMİYLE KATILACAKTIR"

"SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı altında, tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katılacaktır. Seçimlere katılma hakkı olan TKP ve TKH ile seçimlere katılma hakkı olmayan Devrim Hareketi ve TSİP ile Sosyalist Güç Birliği'nde birlikte mücadele edeceğiz.

"HDP İLE GÖRÜŞMELERDE DAR ZAMAN İÇİNDE OLUMLU BİR SONUCA ULAŞMAK MÜMKÜN OLMAMIŞTIR"

Öte yandan HDP ile seçim ittifakı imkanlarının araştırılması çerçevesindeki görüşmelerimiz ise temel prensiplerde olumlu karşılıklar bulmuştur. Ancak mevcut dar zaman aralığı içinde her iki tarafın kendi iç prosedürlerinin tamamlanarak olumlu bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. Önümüzdeki seçimlerin en önemli yanı başta ekonomisi olmak üzere, adalet sisteminden toplumsal yapıya her alanda ülkemizi İslamcı faşizmin karanlığında büyük bir çöküşün içine sürüklemiş olan tek adam rejiminden kurtulmaktır.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREREK TÜM MUHALEFET GÜÇLERİYLE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Partimiz uzun zamandır seçimlerde geniş bir muhalefet mutabakatının oluşmasını ön plana alan bir çaba içinde olmuştu. Gelinen aşamada böyle bir mutabakatın oluşmasını çok önemli buluyoruz. Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz. Faşist rejime son vermek ve yeni bir ülke kurma mücadelesini yükseltmek için hazırız! SOL Parti, parlamento seçimlerinde kapitalist neoliberal sermaye düzeni karşısında anti-emperyalist, emekten, laiklikten ve barıştan yana yeni bir ülke kurma bayrağını yükseltmek için var gücüyle çalışacaktır!"