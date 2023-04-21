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Seçimler Dış Politikayı Nasıl Etkiler?

Güncel Haberler

Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. ABD'de yayın yapan Washington Post ve Politico'ya göre Türkiye'deki seçimler 2023'ün en önemli seçimleri. Seçim sonuçlarının Türk dış politikasını nasıl etkileyeceği merak edilen konulardan biri

Seçim Sonuçları

Washington Seçim Sonuçları
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Washington Politico Türkiye Güncel Haberler

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