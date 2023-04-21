Seçimler Dış Politikayı Nasıl Etkiler?

Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. ABD'de yayın yapan Washington Post ve Politico'ya göre Türkiye'deki seçimler 2023'ün en önemli seçimleri. Seçim sonuçlarının Türk dış politikasını nasıl etkileyeceği merak edilen konulardan biri