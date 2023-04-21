Seçimler Dış Politikayı Nasıl Etkiler?
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Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.
Türkiye'deki seçimler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. ABD'de yayın yapan Washington Post ve Politico'ya göre Türkiye'deki seçimler 2023'ün en önemli seçimleri. Seçim sonuçlarının Türk dış politikasını nasıl etkileyeceği merak edilen konulardan biri
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel