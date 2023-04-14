'SEÇİMİN TALİHİNİ TÜRK HALKI BELİRLEYECEKTİR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret eden Azerbaycan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde başarı dileklerini iletti. Türkiye demokrat bir ülke olduğunu belirten Ehliman Emiraslanov, "Türkiye'de kimin milletvekili seçileceğini, seçimin talihini Türk halkı belirleyecektir. Arzumuz kardeş Türkiye'nin seçimlerinin uğurlu olması" dedi.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberindeki heyet, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Azerbaycan heyeti, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Anar İskenderov, YAP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Milletvekili Melahat İbrahimkızı, YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Azer Badamov, YAP Bakü Binegedi İlçe Başkanı Vüsar Ismayilov yer aldı. Ziyaret sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

'ONLARIN TIRNAĞINA ZARAR GELSE BİZİM CANIMIZ ACIR'

Azerbaycan heyetinin İzmir ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Osmanlı'dan beri tek bir millet olmanın, güç olmanın, iki devlet tek millet olmanın onurunu yaşamış güzel bir kavimiz. Bu güçlü birlik ve beraberliğimiz her zaman güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır. Onların tırnağına zarar gelse bizim canımız acır. Bizim canımız acısa onların yüreği acır. Böyle bir güzel birlik ve beraberliği inşallah bütün Türk dünyasında Cumhurbaşkanımız önderliğinde güçlenerek devam edecektir. Depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerini ifade ettiler, hem bizim 14 Mayıs seçimlerini başarılı geçmesini temenni ettiler. Her zaman Türk halkının yanında olduklarını ifade ettiler. 15 Mayıs sabahı güzel bir zaferle Türkiye'nin ve Türkiye'yi umut olarak gören bütün kardeş ülkelerimizin zaferi ile sonuçlanacak. Seçimden sonra en yakın zamanda Azerbaycan'a İzmir'den ekip olarak geleceğimize söz verdim" dedi

'KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAK MANEVİ BİR BORCUMUZDUR'

Ziyaret sebeplerini anlatan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'daki İktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi ile Türkiye'deki hakim parti AK Parti arasında çok geniş ilişkileri olduğunu ve deprem nedeniyle Türkiye'nin yanında olduklarını belirtmek istediklerini söyledi. Emiraslanov, "Ağır ve büyük depremden sonra bir daha kardeşlerimizin bacılarımızın yanında olmak, ölülerine Allah'tan rahmet, yaralarına şifa dilemek için geldik. Depremden sonra ilk defa ayağa kalkan ve Türk kardeşlerinin yanında Azerbaycan oldu. Kardeşlerimizin yanında olmak manevi bir borcumuzdur. Türkiye ve Azerbaycan bir yumruktur ve bir yürektir. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Bey'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kardeş İzmir'in AK Parti İzmir il başkanımızı tebrik ediyoruz. Uğurlar ve başarılar arzu ediyoruz. Sizinle bu teşkilat çok daha büyük işlere imza atacaktır. İzmir'de milletvekili tanıtım merasimini katıldık. Kardeşlerimizi bu seçimde uğurlar, başarılar arzu ediyoruz. Türkiye demokrat bir ülkedir. Türkiye'de kimin milletvekili seçileceğini, seçimin talihini Türk halkı belirleyecektir. Arzumuz kardeş Türkiye'nin seçimlerinin uğurlu olması. Bu seçimde başarılar dilerim" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI ASLINDA TÜRK DÜNYASIN YÜZYILIDIR'

2023 yılının hem Türk dünyası hem Azerbaycan açısından önemli olduğunu belirten YAP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Milletvekili Melahat İbrahimkızı, "Türkiye yüzyılı aslında Türk dünyasın yüzyılıdır. Azerbaycan kardeşlerinin yüzyılıdır. Seçim dünya tarafından izlenecektir. Oy veren herkes sorumluluğunu düşünmelidir. Türk dünyasını, mazlumları, İslam alemini düşünmelidir" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJDAYIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "İnsan iyi gününde de kötü gününde de dostlarını yanında görünce daha güçlü hisseder. Her kötü günümüzde hem fiziki hem de manevi desteğinizle yanımızda olduğunu için teşekkür ediyoruz. Bu dostluk bizim için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı, cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünde çok önemli bir virajdayız. Bu desteklerle beraber, Türk dünyasını, Müslüman aleminin umudu olan cumhurbaşkanımızı seçtireceğiz. Kendi parlamentosu içerisinde birileri şikayet ederken başka bir parlamentodan destek görmek çok anlamlı. Hakkı teslim ettiğimiz için teşekkür ediyorum. İnşallah hak bizden yana olsun, 14 Mayıs'tan sonra kutlu zaferi hep birlikte kutlayalım" dedi.

'DOST VE MÜTTEFİKİZ'

YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Anar İskenderov, "Tarih ibrettir. Biz iki halk ve iki devlet Çanakkale'yi görürüz. Çanakkale'de 250 bin şehit arasında biz de varız. Osmanlı için şehitler verdik. Onlar da bizim için şehit verdi. Tarih boyunca en çetin zamanlarda Türkiye bizim yanımızda biz Türkiye'nin yanında olduk. Biz dost ve müttefikiz. Dualarımızla isteriz ki 14 Mayıs bizim olsun, sizin olsun. 14 Mayıs'tan sonra biz tebrik için koşmaya başlayacağız. İlk tebriğe İzmir'den başlayacağız. Bizim yolumuz hak yoludur. Bu yolda da hepimize uğurlar diliyorum" diye konuştu.