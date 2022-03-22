"Seçimi Kazanırız Ama Türkiye'yi Kaybedebiliriz" - Haberler

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"Seçimi Kazanırız Ama Türkiye'yi Kaybedebiliriz"

DailyMotion.com - Güncel
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DEVA Partisi lideri Babacan 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı ve parlamenter sisteme geçiş sürecinin ayrıntılarının gündeme gelmesi beklenen muhalefet liderlerinin toplantısı öncesinde, "Cumhurbaşkanı adayının ya da adaylarının bugünden bu ortak çalışmalara uyacağının taahhüdü alınmazsa...

DEVA Partisi lideri Babacan 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı ve parlamenter sisteme geçiş sürecinin ayrıntılarının gündeme gelmesi beklenen muhalefet liderlerinin toplantısı öncesinde, "Cumhurbaşkanı adayının ya da adaylarının bugünden bu ortak çalışmalara uyacağının taahhüdü alınmazsa ileride Türkiye kaotik bir dönem yaşayabilir. Seçimi kazanırız ama Türkiye'yi kaybedebiliriz," dedi

DailyMotion.com / Güncel

cumhurbaşkanı, Deva Partisi, 27 Mart, Türkiye, Güncel, Haberler

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