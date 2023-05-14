Seçime saatler kala otobüslerle yola çıktılar: Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzede vatandaşlar, oy kullanmak için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine döndü.

Seçime saatler kala otobüslerle yola çıktılar: Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor

KIRIKKALE - 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzede vatandaşlar, oy kullanmak için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzedeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında misafir edildi. Yaklaşık 500 afetzede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy vermek için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine gitti. Özel araçlarıyla da 740 afetzedenin memleketlerine gittiği öğrenildi. Yol masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 afetzede vatandaşın oy kullanması için memleketlerine uğurladıklarını belirterek, deprem bölgesindeki şehirlerden de Kırıkkale'ye geri dönmek isteyenlerin de AFAD'a başvurmaları gerektiğini söyledi.

Afetzede vatandaş Arif İspir, Kahramanmaraş'ta oyunu kullandıktan sonra geri dönüş yapacağını belirtti.

Depremlerin ardından Malatya'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiğini anlatan afetzede vatandaş Ufuk Alabaş, devletin imkanlarıyla memleketinde oyunu kullanıp geri döneceğini ifade etti.

"Devletimizden milletimizden Allah razı olsun" diyen afetzede vatandaş Hatice Üzüm, oyunu kullandıktan sonra memleketinde akrabalarını ziyaret edeceğini söyledi.

1,5 aydır Kırıkkale'de ailesi ile birlikte yaşadığını ifade eden afetzede vatandaş Arzu Tekgöz, Hatay'da oyunu kullanacağını anlattı.

Afetzede vatandaş Hatice Alkaç ise "Buranın halkı çok iyi memnunuz. Allah razı olsun herkesten. Oyumuzu kullanmaya Hatay'a gidiyoruz. Geri de döneceğiz buraya" dedi.