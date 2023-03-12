Seçime Girme Yeterliliğine Sahip Partilerin Listesi Resmi Gazete'de: 36 Parti Seçime Girebilecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladığı 36 partinin listesi, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladığı 36 partinin listesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK'nin seçime girme yeterliliğine sahip partilerle ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısının 36 olduğuna karar verildi. YSK son olarak, 11 Mayıs 2022 tarihinde aldığı kararda, 27 siyasi partinin seçimlere girebilme koşulunun taşıdığına karar vermişti. Yeni karara göre, Büyük Türkiye Partisi, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi'nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlendi.

Ayrıca, seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiş il ve ilçe başkanlarınca istenildiğinde; YSK tarafından belirlenen giderin Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek koşuluyla, bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza karşılığı yetkili kişiye verileceği öngörüldü.

YSK kararlarına göre, seçime girme yeterliliği olan ve seçmen kütüklerinin verileceği partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi