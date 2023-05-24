Seçimde görev alacak avukatlara sandık eğitimi

ANKARA Barosu bünyesinde oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi'nce, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandıkta görev alacak gönüllü avukatlara eğitim veriliyor. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, ilk turda yaklaşık bin 500 avukat görev alırken, 2'nci turda bu sayının arttığını ve yaklaşık 2 bin 500 avukatın gönüllü olarak Ankara'daki seçim bölgelerinde görev alacağını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki seçim bölgelerinde yaklaşık bin 500 avukat gönüllü görev yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için ise gönüllü avukat sayısı arttı. 2'nci turda sandıklarda yaklaşık 2 bin 500 avukat, siyasi partilerle koordineli şekilde görev yapacak. Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi'nce, seçimde sahada müşahit ve itiraza yetkili kişi olarak görev alacak avukatlara sandık eğitimi veriliyor. Avukatlar, olası ihlaller karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin eğitiliyor. 300-400 kişilik gruplar halinde 3 saat süren eğitime tabi tutulan avukatlara, sandık kuruluşundan, sandık sayımı, seçim sonuçlarının ıslak imzalı tutanaklarının teslimine kadar tüm aşamada itiraz, şikayet süreçleri detaylı anlatıldı.

'İTİRAZA YETKİLİ KİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLAR'

'Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 298 sayılı Seçim Kanununa göre seçimi yürütme görevinin YSK ve siyasi partilere verildiğini hatırlatarak, "14 Mayıs seçimleri öncesinde eğitim verdiğimiz avukatları siyasi partilerle irtibatlandırdık. Siyasi partiler kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmeyle meslektaşlarımızı ya müşahit olarak ya da okullarda okul sorumlusu avukat ya da itiraza yetkili kişi olarak bölgelerde görevlendirdiler" dedi. Çağlayan, ilk turda başka sandıklarda oy kullanma, birden fazla pusulayı zarfın için yerleştirme veya birden fazla zarfla oy kullanmaya gitmek gibi ihlallerle karşılaştıklarını söyledi.

'2'NCİ TUR İÇİN DAHA FAZLA İLGİ OLDU'

Çağlayan, ilk turda bin 500 avukat görev alırken, 2'nci turda bu sayının arttığını ve yaklaşık 2 bin 500 avukatın gönüllü olarak sadıklarda görev yapacağını söyledi. Çağlayan, "Avukatların sahada bulunuyor olması, seçim güvenliğini sağlayan kişilerden biri oluyor olması önem taşıyor. Çünkü kanunu daha iyi okuyabilen ve kanunun uygulanması noktasında da kişilere yardımcı olabilecek yetkinlikte olduğu için avukatların bu sürecin içinde olması kıymetli. Meslektaşlarımız artık avukatların sahada ne kadar önemli olduğunu, ne kadar görev alması gerektiğini anladıktan sonra daha çok talepte bulundular. 2'nci tura ilişkin düşüş değil aksine ikinci tura daha fazla ilgi oldu, bu da bizim açımızdan aslında önemli bir gelişme. Çünkü avukatların sahada görev almayı istiyor oluşu bir yerde de demokrasiye olan inancın da hala baki olduğunu gösteriyor. Bu sadece kendi sandıklarına sahip çıkmak değil avukatların sahada, okullarda, ilçelerde görev alması gerçekten seçimin sonucunu etkileyen önemli bir faktördür" diye konuştu.

'ELİMDEN GELEN KATKIYI SUNACAĞIM'

Eğitime katılan gönüllü avukatlardan Can Arıhan ise "Ülkemizde seçimlerin hukuka, seçim mevzuatına, 298 sayılı kanuna, 135 ve 136 sayılı genel ve önemli genelgeler bunlara uygun bir şekilde yürütülmesi için elimden gelen katkıyı sunacağım. Buradaki meslektaşlarımızın çoğu ilk kez görev alacaklar. Baromuzun, hukuku uygulayan kurum, bağımsız savunmanın temsilcisi olan meslek örgütümüzün bu eğitimi vermesi gerçekten çok faydalı" ifadelerini kullandı. (DHA)