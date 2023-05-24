Seçimde görev alacak avukatlara sandık eğitimi

ANKARA Barosu bünyesinde oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi'nce, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandıkta görev alacak gönüllü avukatlara eğitim veriliyor. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, ilk turda yaklaşık bin 500 avukat görev alırken, 2'nci turda bu sayının arttığını ve yaklaşık 2 bin 500 avukatın gönüllü olarak Ankara'daki seçim bölgelerinde görev alacağını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki seçim bölgelerinde yaklaşık bin 500 avukat gönüllü görev yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için ise gönüllü avukat sayısı arttı. 2'nci turda sandıklarda yaklaşık 2 bin 500 avukat, siyasi partilerle koordineli şekilde görev yapacak. Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi'nce, seçimde sahada müşahit ve itiraza yetkili kişi olarak görev alacak avukatlara sandık eğitimi veriliyor. Avukatlar, olası ihlaller karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin eğitiliyor. 300-400 kişilik gruplar halinde 3 saat süren eğitime tabi tutulan avukatlara, sandık kuruluşundan, sandık sayımı, seçim sonuçlarının ıslak imzalı tutanaklarının teslimine kadar tüm aşamada itiraz, şikayet süreçleri detaylı anlatıldı.

Eğitime katılan gönüllü avukatlardan Can Arıhan ise "Ülkemizde seçimlerin hukuka, seçim mevzuatına, 298 sayılı kanuna, 135 ve 136 sayılı genel ve önemli genelgeler bunlara uygun bir şekilde yürütülmesi için elimden gelen katkıyı sunacağım. Buradaki meslektaşlarımızın çoğu ilk kez görev alacaklar. Baromuzun, hukuku uygulayan kurum, bağımsız savunmanın temsilcisi olan meslek örgütümüzün bu eğitimi vermesi gerçekten çok faydalı" ifadelerini kullandı.