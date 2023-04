Seçim sürecinde yayılan yanlış bilgilere karşı doğru sosyal medya kullanımı uyarısı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken, sosyal medya da adayların en etkin propaganda araçlarından biri haline geldi. Bu durum, sosyal medyada her gün yayılan yeni bilgilerin doğruluğunun da sorgulanmasına sebep oldu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk, kullanıcıları doğru sosyal medya kullanımı konusunda uyardı. Sosyal medya üzerindeki anonim hesapların güvenilirliğinin mutlaka sorgulanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Baştürk, "Sosyal medyanın bilinçli kullanımı her dönemde çok önemli, ama şu seçim gündeminin en yoğun olduğu şu son zamanlarda özellikle bireysel kullanıcının da yapması gereken bazı doğru davranışlar var. Öncelikle doğru enformasyona ulaşabilmek için farklı kaynakları takip etmelerini öneriyoruz. Eğer anonim hesaplarsa, anonim hesapların güvenilirliği sorgulanmalı. Doğrudan şahısların kendi açıklamalarını takip etmekte yarar var. Örneğin, bir iletişim akademisyeni olarak ben bütün adayların kendi hesaplarını, yani resmi hesaplarını takip etmeye özen gösteriyorum. Bu şekilde her görüşün ne söylediğini anlamamızda fayda var. Eğer bir içerikle ilgili şüpheniz varsa, bunun için de teyit edilebilecek bazı kanallar var. Onları teyit etmelerini öneririm" dedi.