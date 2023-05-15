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SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı  açıklamada  "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen  Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Mayıs Güncel Haberler

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