Seçim Mevzuatında Anayasa Mahkemesi Karar Verecek

Türkiye'de AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatı teklifi, siyasi partiler arasında ittifak kurulmasını engelleyici hükümler içermesi nedeniyle sert tartışmalara yol açarken, CHP seçim kurullarıyla ilgili hüküm aleyhinde Anayasa Mahkemesi'nde davacı olacaklarını açıkladı

DailyMotion.com / Güncel