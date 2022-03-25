Seçim Mevzuatında Anayasa Mahkemesi Karar Verecek
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatı teklifi, siyasi partiler arasında ittifak kurulmasını engelleyici hükümler içermesi nedeniyle sert tartışmalara yol açarken, CHP seçim kurullarıyla ilgili hüküm aleyhinde Anayasa Mahkemesi'nde davacı olacaklarını açıkladı.
Türkiye'de AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatı teklifi, siyasi partiler arasında ittifak kurulmasını engelleyici hükümler içermesi nedeniyle sert tartışmalara yol açarken, CHP seçim kurullarıyla ilgili hüküm aleyhinde Anayasa Mahkemesi'nde davacı olacaklarını açıkladı
DailyMotion.com / Güncel