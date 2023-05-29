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Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi

Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın kutlamaları sırasında İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt'u kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan E.K. tutuklandı.

'KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın kutlamaları sırasında İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt'u kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan E.K. (17), sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlarda R.Z. (39) adli kontrol şartıyla, S.K. (46) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.E.K. ifadesinde yol kenarında bekleyen Erhan Kurt'un kendilerine el kol hareketi yaptığı sırada aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Ağız münakaşası yaşadık. Küfür edince bıçakladım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Erhan Kurt İYİ Parti Ordu Güncel Haberler

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