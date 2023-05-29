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Seçim kutlaması sırasında eve havai fişek isabet etti

Seçim kutlaması sırasında eve havai fişek isabet etti

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de, seçim kutlamaları sırasında bir eve havai fişek isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Panik oluşturan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Küçükçekmece'de, seçim kutlamaları sırasında bir eve havai fişek isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Panik oluşturan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, açıklanan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçe genelinde vatandaşlar kutlama yaptı. Mehmet Akif Mahallesinde, bir grup vatandaş havai fişekle kutlama yaptı. Kutlama sırasında havai fişeklerden bir tanesi 4 katlı binanın son katındaki eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Panik yaşayan ev sakinleri kendi imkanlarıyla evi boşaltırken, evi kısa sürede alev sardı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece İtfaiye Akif Güncel Haberler

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