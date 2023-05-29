Seçim kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Seçimi kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yakup Hendem (75) tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca, farklı ilçelerde yapılan kutlamalarda silahla havaya ateş açılması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonrası kutlamalarda havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol eden Yakup Hendem (75), tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu. Hendem, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, kentin farklı ilçelerindeki kutlamalarda ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, 4 kişinin yaralanmasına neden olan silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Trabzon'da resmi olmayan kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kutlamalar yapıldı. Bazı ilçelerde silahla havaya ateş açıldı. Silahlı kutlamalarda, Sürmene, Of ve Hayrat ilçelerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 4 kişi de hafif yaralandı. Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde yaşayan Yakup Hendem, dün saat 20.30 sıralarında seçim sonucunu, tabancayla havaya ateş ederek kutlamaya başladı. Tutukluk yapan silahı kontrol eden Hendem, tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Aile fertleri tarafından Sürmene Devlet Hastanesi'ne götürülen Hendem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Hendem, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.