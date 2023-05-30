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Seçim kutlamalarında kadının minibüsten düşmesi

Seçim kutlamalarında kadının minibüsten düşmesi

Güncel Haberler

KONYA'da, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine kutlama yapan bir kadının minibüsten düştüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KONYA'da, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine kutlama yapan bir kadının minibüsten düştüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri kentte kutlama yaptı. Bazıları da kutlamalarını araçlarıyla şehir turu yaparak gerçekleştirdi. Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'nde kutlama yapan bir kadının, içinde bulunduğu minibüs sola doğru dönmek istedi. Bu sırada kadın, elindeki bayrakları salladığı sırada kapısı açık olan minibüsten düştü. Durumu fark etmeyen sürücü ise yoluna devam ederken, düşen kadın da yerden kalktı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

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