Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seçim ittifakı için süreç başladı

Güncel Haberler

Seçim ittifakı için süreç başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takviminin bugün itibarıyla başlamasıyla ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi sürecine de geçildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takviminin bugün itibarıyla başlamasıyla ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi sürecine de geçildi.

YSK'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı.

Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili 14 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title