Seçim göçü başladı: Afetzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor Kırıkkale'de öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzede vatandaşlar, pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor.

Seçim göçü başladı: Afetzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzede vatandaşlar, pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evsiz kalan vatandaşlar, Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi. Afetzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy kullanmak için memleketlerine geri dönüyor. Öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzedeler, otobüsler ile yola çıktı. Afetzedelerin ulaşım masrafları ise AFAD tarafından karşılanıyor.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde 201 afetzede vatandaşın otobüslerle yola çıktığını söyledi.

Sorunsuz olarak gönderme işlemlerine devam ettiklerini ifade eden Vali Yardımcısı Kurnaz, "İlimizde bulunan depremzedelerin transferine bu akşam itibariyle başladık. 7 araçla yaklaşık 201 kişiyi illerine yolcu ediyoruz. AFAD İl Müdürlüğümüze başvuran diğer depremzedelerimiz olursa da onların yine gitmek istedikleri illerine transferlerini sağlayacağız. Bugün otobüslerimizin de bir kısmı yola çıktı. Sorunsuz olarak gönderme işlemlerine devam ediyoruz. Depremzedelerimiz içinde kumanya hazırlığımızı yaptık. Onları da araçlarına yükledik" dedi.

Kahramanmaraş'a giden afetzede Adnan Tekin, "Allah razı olsun devletimizden Çok iyi bakıyorlar hizmet güzel. Kırıkkale Yenişehir'deki yurtta kalıyoruz. Oy kullanmaya gidiyoruz. Bu otobüsler bize devletimiz tarafından sağladı. Tabii ki de oyumu AK Parti'ye veriyorum. 4 tane oyum var hepsi de AK Parti'nin. Devletimizi vatanımızı seviyoruz" diye konuştu.

Afetzede vatandaş Sevgi Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını anlatan afetzede vatandaş Ayşe Bozoğlu, devletin her türlü imkanı kendilerine sağladığını ifade etti.

Afetzede vatandaş Fatih Genç ise, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere her imkanı sağlıyor. Bizde elimizden geleni yapacağız" dedi.