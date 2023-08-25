Seçim Döneminde CHP'nin İstanbul'daki Bir Standına Gidip Hakaret ve Tehdit Eden Kişinin 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İstendi

Geçen mayıs ayında yapılan seçimlerle ilgili kampanya sürecinde, İstanbul’un Güngören ilçesinde kurulan CHP standına giderek hakaret ve tehdit eden Hayri Mutlu isimli yurttaş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” ve “hakaret” suçundan Mutlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

ÇAĞATAN AKYOL

Geçen mayıs ayında yapılan seçimlerle ilgili kampanya sürecinde, İstanbul'un Güngören ilçesinde kurulan CHP standına giderek hakaret ve tehdit eden Hayri Mutlu isimli yurttaş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" ve "hakaret" suçundan Mutlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Geçer Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kampanya döneminde, İstanbul'un Güngören ilçesinde kurulan CHP standında Hayri Mutlu isimli kişi ile stanttakiler arasında tartışma yaşanmıştı. 29 Nisan'da meydana gelen olayda Mutlu, "Siz Kandil'densiniz, şehitliğin önünde bu standı açamazsınız, bu standı buradan kaldıracaksınız" ifadelerini kullanmıştı. "Sen kadın değilsin, sen dönmesin" diyerek stanttaki CHP'li bir kadını da hedef alan Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mutlu'nun "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" ve "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Mutlu'nun üzerine atılı suçlar nedeniyle 2 yıl 3 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Mutlu'nun ayrıca adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle tekrar hükümlerinin uygulanması da talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.